Татарстанцы стали меньше бояться преступников

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:06:12+03:00

Также в Татарстане за прошлый год повысилась и оценка местными жителями эффективности работы полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело в том, что жители республики чувствуют себя наиболее защищенными полицией

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В 2019 году Татарстан занял 7 место среди регионов России по числу граждан, которые чувствуют себя наиболее защищенными от преступлений. Здесь республика сделала значительный шаг вперед, если учесть, что еще в 2018 году регион находился на 16 месте. О том что татарстанцы стали меньше боятся преступников, заявили 28 января на итоговой коллегии МВД республики.

В российском рейтинге Татарстан обошел Чувашию, Тамбовскую область и Ставрополь, но уступил Тюменской и Псковской областям, Ханты-Мансийскому округу, Белгородской области, Крыму и Магаданской области.

Помимо этого, в МВД Татарстана сообщают, что за прошлый год выросла и оценка местных жителей эффективности работы полиции. По этому показателю регион в России поднялся с 17 места на 9.

ИСТОЧНИК KP.RU