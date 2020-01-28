Татарстанцы стали меньше бояться преступников
В 2019 году Татарстан занял 7 место среди регионов России по числу граждан, которые чувствуют себя наиболее защищенными от преступлений. Здесь республика сделала значительный шаг вперед, если учесть, что еще в 2018 году регион находился на 16 месте. О том что татарстанцы стали меньше боятся преступников, заявили 28 января на итоговой коллегии МВД республики.
В российском рейтинге Татарстан обошел Чувашию, Тамбовскую область и Ставрополь, но уступил Тюменской и Псковской областям, Ханты-Мансийскому округу, Белгородской области, Крыму и Магаданской области.
Помимо этого, в МВД Татарстана сообщают, что за прошлый год выросла и оценка местных жителей эффективности работы полиции. По этому показателю регион в России поднялся с 17 места на 9.
ИСТОЧНИК KP.RU