«Мы и не из таких поленьев делаем хороших футболистов»: Слуцкий рассказал, как идут дела у «Рубина»
Накануне тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем вечернего шоу Ивана Урганта. На протяжении передачи наставник футбольного клуба то смеялся над своими подопечными, то признавал – сейчас они находятся в сложной ситуации.
Еще в начале шоу, когда Ургант предложил, наконец, выбросить новогоднюю елку из студии, Слуцкий заявил:
- Подождите-подождите, Ваня, нельзя так разбрасываться еще хорошим материалом. Мы и не из таких поленьев делаем хороших, качественных футболистов. Нападающий из нее (елки – Ред.), конечно, навряд ли получится, но опорника попробуем слепить, - посмеялся тренер.
После в шоу обсуждался будущий матч «Рубина и «ЦСКА», который состоится в мае этого года. На вопрос о готовности казанской команды, Слуцкий отметил, что футболистам сейчас приходится нелегко.
- Впервые я буду работать в ситуации, когда команда борется за сохранение прописки в Премьер-Лиге. Обычно у всех какие-то медали, а тут все попроще, приземленнее. Поэтому пока очень много текущей работы, а май – где-то очень далеко для меня, - признался тренер.
После зрителям показали видео с тренировки «Рубина». На нем Слуцкий повторяет слова «катастрофа», «так себе» и «плохо». Однако он еще на первой встрече со спортсменами признавался, что не будет стесняться в выражениях. Поэтому Ургант сделал акцент на другом.
- Как относятся игроки к тому, что вы заставляете их руками играть в футбол? – спросил шоумен.
- Ну, если не умеешь ногами, то давайте начнем с рук. Ну что? От простого к сложному! – ответил тренер.
- Сейчас все в Казани говорят: «Ну наконец-то он пришел!», - поддержал Слуцкого телеведущий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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