2020-01-28T13:14:30+03:00
Общество

В Ульяновске назначили нового главу Засвияжского района

Ранее он на протяжении почти шести лет работал главой Заволжского района
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии Ульяновска.Фото: пресс-служба мэрии Ульяновска.
Изменить размер текста:

Накануне глава города Сергей Панчин заявил о назначении исполняющим обязанности главы администрации Засвияжского района Наиля Юмакулова. Ранее он на протяжении почти шести лет работал главой Заволжского района.

- Мы видим, что благодаря слаженной работе команды администрации Заволжского района с жителями выстроен открытый диалог, оперативно решаются проблемные вопросы, район содержится в чистоте и порядке. Здесь чувствуется рука заботливого хозяйственника. Сегодня Ваш большой успешный опыт работы будет крайне востребован для Засвияжского района, - напутствовал Юмакулова глава Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы и не из таких поленьев делаем хороших футболистов»: Слуцкий рассказал, как идут дела у «Рубина»
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
Леонид Слуцкий об игроках «Рубина»: «Мы сейчас поем и танцуем лучше всех в Премьер-Лиге»
В Ульяновске назначили нового главу Засвияжского района
В Татарстане лось влетел в салон автомобиля и погиб
В январе-ноябре 2019 года средняя зарплата татарстанцев чуть более 36,5 тысяч рублей
Звезда "Спартака" середины нулевых подписал контракт с "КАМАЗом"
Казань и Свияжск свяжут дополнительные электрички
Дубли Галимова и Воронкова помогли "Ак Барсу" обыграть "Трактор"
В Альметьевске из горящей высотки пожарные спасли двух человек
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Волгу «Верхний Услон – Аракчино»
Чтобы больше заработать на туристах-иностранцах, Татарстан предложит им электронные визы
СМИ сообщают об уходе главы Чувашии Михаила Игнатьева в отставку
В Чебоксарах жителя Башкирии задержали за серию неудачных грабежей салонов микрозайма
В Казани пережившие блокаду Ленинграда почтили память погибших
ГИБДД Марий Эл предупреждает водителей о ночных перекрытиях дорог
В казанском парке «Черное озеро» появится хоккейная коробка
С 27 января Татарстане снова заработали две ледовые переправы
28 января в Татарстане ожидается сильное похолодание – до -26 градусов
В Чувашии в момент ДТП из машины вылетел 9-летний мальчик
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
В Чувашии легковушка столкнулась с товарным поездом: водитель погиб на месте
В 2019 году в Марий Эл гречка подорожала на 68%
УНИКС выразил соболезнование в связи с гибелью Коби Брайанта
В Чувашии учителя школ сами платили за свое допобразование
В одном из суши-баров Йошкар-Олы жили тараканы