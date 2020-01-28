В Ульяновске назначили нового главу Засвияжского района

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:14:30+03:00

Ранее он на протяжении почти шести лет работал главой Заволжского района

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Накануне глава города Сергей Панчин заявил о назначении исполняющим обязанности главы администрации Засвияжского района Наиля Юмакулова. Ранее он на протяжении почти шести лет работал главой Заволжского района.

- Мы видим, что благодаря слаженной работе команды администрации Заволжского района с жителями выстроен открытый диалог, оперативно решаются проблемные вопросы, район содержится в чистоте и порядке. Здесь чувствуется рука заботливого хозяйственника. Сегодня Ваш большой успешный опыт работы будет крайне востребован для Засвияжского района, - напутствовал Юмакулова глава Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU