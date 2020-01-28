2020-01-28T12:38:27+03:00
Общество

В январе-ноябре 2019 года средняя зарплата татарстанцев чуть более 36,5 тысяч рублей

Рост составил 6%, вот только реальные доходы показали не такой хороший результат
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет как о сотрудниках предприятий, так и о тех, кто трудится у предпринимателей.Речь идет как о сотрудниках предприятий, так и о тех, кто трудится у предпринимателей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Татстате сообщают, что в Татарстане средняя зарплата жителей республики за январь-ноябрь 2019 года выросла на 6% и достигла 35 531 рублей. Речь идет как о сотрудниках предприятий, так и о тех, кто трудится у предпринимателей. Правда, при этом тут же говорится, что реальная зарплата татарстанцев, с учетом цен на услуги и товары, выросла не столь много – всего на 1,6%.

Напомним, что за период январь-сентябрь 2019 году в Татарстане на звание самых высокооплачиваемых работников претендовали жители Нижнекамска. Они в среднем получали 44,8 тысячи рублей в месяц. Когда как, по республике это было 36,2 тысячи рублей.

Тем временем, в Казани определились самые высокооплачиваемые вакансии января 2020 года. Так, по данным портала Superjob, на первом месте с зарплатой в 250 тысяч рублей в месяц должность директора проектной мастерской, на втором с 100 тысячами - руководитель отдела активных продаж, на третьем – вакансия начальника ПТО, где соискателю предлагают зарплату в 70 тысяч рублей, замыкает этот топ-5 предложение поработать Java-разработчиком Spring – зарплата от 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В январе-ноябре 2019 года средняя зарплата татарстанцев чуть более 36,5 тысяч рублей
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