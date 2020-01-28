2020-01-28T10:50:23+03:00
Общество

Казань и Свияжск свяжут дополнительные электрички

Пригородные поезда начнут курсировать с начала февраля
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Время в пути составит около 1,5 часов.Время в пути составит около 1,5 часов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

С 4 февраля начнут курсировать дополнительные пригородные поезда из Казни в Свияжск и обратно.

Так. электричка №6301 будет отправляться со станции Казань в 6.37, далее следовать через станции Адмиралтейская слобода, Старое Аракчино, Новое Аракчино, Юдино Восточный парк, Юдино, ВЧД, Займище, 774 километр, Васильево, 766 километр, Зеленый Дол, Волга, 753 километр. Прибытие на станцию Свияжск в 7.46.

Пригородный поезд №6306 будет отправляться со станции Свияжск в 8.02. Электричка проследует через остановки 753 километр, Волга, Зеленый Дол, Атлашкино, 766 километр, Васильево, 771 километр, 774 километр, Обсерватория, Займище, ВЧД, Юдино, ЖБК, Новое Аракчино, Старое Аракчино, Лагерная, Адмиралтейская слобода. Прибытие на станцию Казань в 9.23.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы и не из таких поленьев делаем хороших футболистов»: Слуцкий рассказал, как идут дела у «Рубина»
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
Леонид Слуцкий об игроках «Рубина»: «Мы сейчас поем и танцуем лучше всех в Премьер-Лиге»
В Ульяновске назначили нового главу Засвияжского района
В Татарстане лось влетел в салон автомобиля и погиб
В январе-ноябре 2019 года средняя зарплата татарстанцев чуть более 36,5 тысяч рублей
Звезда "Спартака" середины нулевых подписал контракт с "КАМАЗом"
Казань и Свияжск свяжут дополнительные электрички
Дубли Галимова и Воронкова помогли "Ак Барсу" обыграть "Трактор"
В Альметьевске из горящей высотки пожарные спасли двух человек
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Волгу «Верхний Услон – Аракчино»
Чтобы больше заработать на туристах-иностранцах, Татарстан предложит им электронные визы
СМИ сообщают об уходе главы Чувашии Михаила Игнатьева в отставку
В Чебоксарах жителя Башкирии задержали за серию неудачных грабежей салонов микрозайма
В Казани пережившие блокаду Ленинграда почтили память погибших
ГИБДД Марий Эл предупреждает водителей о ночных перекрытиях дорог
В казанском парке «Черное озеро» появится хоккейная коробка
С 27 января Татарстане снова заработали две ледовые переправы
28 января в Татарстане ожидается сильное похолодание – до -26 градусов
В Чувашии в момент ДТП из машины вылетел 9-летний мальчик
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
В Чувашии легковушка столкнулась с товарным поездом: водитель погиб на месте
В 2019 году в Марий Эл гречка подорожала на 68%
УНИКС выразил соболезнование в связи с гибелью Коби Брайанта
В Чувашии учителя школ сами платили за свое допобразование
В одном из суши-баров Йошкар-Олы жили тараканы