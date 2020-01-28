Казань и Свияжск свяжут дополнительные электрички

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:50:23+03:00

Время в пути составит около 1,5 часов. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Пригородные поезда начнут курсировать с начала февраля

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С 4 февраля начнут курсировать дополнительные пригородные поезда из Казни в Свияжск и обратно.

Так. электричка №6301 будет отправляться со станции Казань в 6.37, далее следовать через станции Адмиралтейская слобода, Старое Аракчино, Новое Аракчино, Юдино Восточный парк, Юдино, ВЧД, Займище, 774 километр, Васильево, 766 километр, Зеленый Дол, Волга, 753 километр. Прибытие на станцию Свияжск в 7.46.

Пригородный поезд №6306 будет отправляться со станции Свияжск в 8.02. Электричка проследует через остановки 753 километр, Волга, Зеленый Дол, Атлашкино, 766 километр, Васильево, 771 километр, 774 километр, Обсерватория, Займище, ВЧД, Юдино, ЖБК, Новое Аракчино, Старое Аракчино, Лагерная, Адмиралтейская слобода. Прибытие на станцию Казань в 9.23.

ИСТОЧНИК KP.RU