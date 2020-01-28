В Татарстане закрыли ледовую переправу через Волгу «Верхний Услон – Аракчино»
Из-за проведения технических работ под Казанью прекращена работа ледовой переправы через Волгу «Верхний Услон – Аракчино». Мера временная, сообщают в МЧС Татарстана.
Когда движение автомобилей по этой круглосуточной переправе с допустимой массой до 2 тонн будет возобновлено, пока не сообщается.
Напомним, только накануне в Татарстане после аномального тепла свою работу возобновили две ледовые переправы - через Каму в Мамадышском районе «Соколка - Новый Закамский» и через Волгу в Зеленодольском районе «Зеленодольск – Нижние Вязовые».
ИСТОЧНИК KP.RU
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