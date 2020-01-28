2020-01-28T09:37:49+03:00
Общество

В Татарстане закрыли ледовую переправу через Волгу «Верхний Услон – Аракчино»

Ограничение по не движения временное
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Из-за проведения технических работ под Казанью прекращена работа ледовой переправы через Волгу «Верхний Услон – Аракчино». Мера временная, сообщают в МЧС Татарстана.

Когда движение автомобилей по этой круглосуточной переправе с допустимой массой до 2 тонн будет возобновлено, пока не сообщается.

Напомним, только накануне в Татарстане после аномального тепла свою работу возобновили две ледовые переправы - через Каму в Мамадышском районе «Соколка - Новый Закамский» и через Волгу в Зеленодольском районе «Зеленодольск – Нижние Вязовые».

ИСТОЧНИК KP.RU

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