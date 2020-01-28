2020-01-28T09:15:29+03:00
Туризм

Чтобы больше заработать на туристах-иностранцах, Татарстан предложит им электронные визы

Они начнут действовать с 2021 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по туризму было объявлено, что в 2019 году турпоток в республику увеличился до 3,6 миллиона человек – рост составил 6%. При этом в регион стало приезжать меньше иностранцев. На немного, но все же.

Да ив целом рост количества путешественников, посещающих Татарстан, экономически не столь радужный. Оказывается, туристы стали меньше тратить. Это выяснилось, когда был изучен средний чек гостей республики.

Ситуацию, по мнению главы татарстанского Госкомитете Сергея Иванова, можно исправить за счет увеличение притока именно иностранных туристов. А чтобы их завлечь было решено ввести для их более удобного въезда в Татарстан электронную визу. Принято решение, что они начнут действовать уже с 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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