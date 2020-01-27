ГИБДД Марий Эл предупреждает водителей о ночных перекрытиях дорог

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:23:44+03:00

Они коснутся Казанского и Сернурского трактов, а также объезда Йошкар-Олы

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В этот понедельник, 27 января, примерно с 23.00 до 23.55 запланировано перекрытие движения транспорта сразу на нескольких участках автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» (Казанский тракт). Предупреждает водителей ГИБДД Марий Эл. Автомобилистам советуют учитывать эту информацию при составлении маршрута поездки.

Кроме того, сообщается и о другом ночном перекрытии дорог. Так, с 21.50 28 января до 01.55 29 января запретят движение машин по ряду участков на все той же автодороге «Йошкар-Ола – Зеленодольск», также ограничения коснутся автодороги «Йошкар-Ола – Уржум» (Сернурский тракт) и объезда Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU