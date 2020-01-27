28 января в Татарстане ожидается сильное похолодание – до -26 градусов
В ближайшие сутки Татарстан попадет под влияние тыловой частью циклона, а после сформировавшегося в арктическом воздухе морозного антициклона, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
По его прогнозам, ночью и утром во вторник, 28 января, в республику придет сильное похолодание – от -15 до -20, а при прояснениях столбики термометра и вовсе покажут 26 градусов мороза. Днем же будет чуть теплей – максимум от -9 до -14, на востоке региона до -19 градусов. Водителям при этом стоит быть осторожными – на дорогах гололедица.
Но такие холода в Татарстане долго не продержатся. Так, уже на следующий день – в среду, ночью будет всего от -6 до -11 градусов, а днем от 0 до -5. Похожая погода ожидается и в четверг, 30 января. При этом как только мороз прекратится, в Татарстан придут метель и снег, в том числе мокрый.
ИСТОЧНИК KP.RU
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