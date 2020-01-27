В казанском парке «Черное озеро» появится хоккейная коробка

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:04:56+03:00

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В эту субботу в казанском парке «Черное озеро» состоится открытие хоккейной коробки. Играть на ней горожане смогут до конца зимы. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Отмечается, что вход на коробку будет свободным. Заплатить придется только в том случае, если гостям захочется арендовать поле для игры для целой команды. К слову, график работы новой хоккейной коробки пока неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU