2020-01-27T19:04:56+03:00
Общество

В казанском парке «Черное озеро» появится хоккейная коробка

Ее открытие запланировано на 1 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Дирекция парков и скверов КазаниФото: Дирекция парков и скверов Казани
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В эту субботу в казанском парке «Черное озеро» состоится открытие хоккейной коробки. Играть на ней горожане смогут до конца зимы. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Отмечается, что вход на коробку будет свободным. Заплатить придется только в том случае, если гостям захочется арендовать поле для игры для целой команды. К слову, график работы новой хоккейной коробки пока неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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