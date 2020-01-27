В Казани у Чаши начали разбирать главную городскую елку

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:42:34+03:00

Хотя обещали, что она простоит до марта

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Около Центра семьи «Казан» начали разбирать ледовый городок, а вместе с ним и главную елку. Хотя местные власти обещали, что они простоят вплоть до марта.

В мэрии Казани, объясняют этот демонтаж желанием избежать травм и несчастных случаев среду у посетителей. Дело в том, что из-за аномального тепла с 16 января ледовый городок закрыли для посещения.

- 80-90% ледовых фигур и конструкций пришли в неудовлетворительное состояние, у горок даже открылись деревянные настилы-каркасы. Их дальнейшая эксплуатация невозможна, – отметил начальник отдела капремонта, строительства и реконструкции комитета внешнего благоустройства Казани Марат Хайруллин.

При этом, по его словам, пришедшие недавно похолодание уже не исправит ситуацию - ледяные блоки безвозвратно деформированы. На высотных горках они могут даже обвалиться.

Так, сначала разберут сам ледовый городок, а после приступят и к демонтажу самой 35-метровой елки. Ее должны убрать к 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU