В Казани у Чаши начали разбирать главную городскую елку
Около Центра семьи «Казан» начали разбирать ледовый городок, а вместе с ним и главную елку. Хотя местные власти обещали, что они простоят вплоть до марта.
В мэрии Казани, объясняют этот демонтаж желанием избежать травм и несчастных случаев среду у посетителей. Дело в том, что из-за аномального тепла с 16 января ледовый городок закрыли для посещения.
- 80-90% ледовых фигур и конструкций пришли в неудовлетворительное состояние, у горок даже открылись деревянные настилы-каркасы. Их дальнейшая эксплуатация невозможна, – отметил начальник отдела капремонта, строительства и реконструкции комитета внешнего благоустройства Казани Марат Хайруллин.
При этом, по его словам, пришедшие недавно похолодание уже не исправит ситуацию - ледяные блоки безвозвратно деформированы. На высотных горках они могут даже обвалиться.
Так, сначала разберут сам ледовый городок, а после приступят и к демонтажу самой 35-метровой елки. Ее должны убрать к 20 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU