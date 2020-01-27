В Чувашии учителя школ сами платили за свое допобразование
На курсах по оказанию первой помощи педагоги сэкономили школам 400 тысяч рублей
В адрес начальника отдела образования администрации района было внесено представление.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:
Прокуратура Чувашии выявила одинаковые нарушения сразу в 13 школах Шемуршинского района. Все они заставляли учителей самостоятельно оплачивать курсы по оказанию первой помощи. В общей сложности педагоги потратили из своего кармана 400 тысяч рублей.
Надзорное ведомство уже добилось компенсации им этих затрат. Кроме того, в адрес начальника отдела образования администрации района было внесено представление.
- По результатам чего директора школ были привлечены к дисциплинарной ответственности, - отмечает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU