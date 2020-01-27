2020-01-27T17:09:21+03:00
Общество

В Чувашии учителя школ сами платили за свое допобразование

На курсах по оказанию первой помощи педагоги сэкономили школам 400 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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В адрес начальника отдела образования администрации района было внесено представление.В адрес начальника отдела образования администрации района было внесено представление.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Прокуратура Чувашии выявила одинаковые нарушения сразу в 13 школах Шемуршинского района. Все они заставляли учителей самостоятельно оплачивать курсы по оказанию первой помощи. В общей сложности педагоги потратили из своего кармана 400 тысяч рублей.

Надзорное ведомство уже добилось компенсации им этих затрат. Кроме того, в адрес начальника отдела образования администрации района было внесено представление.

- По результатам чего директора школ были привлечены к дисциплинарной ответственности, - отмечает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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