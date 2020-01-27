В Чувашии отцу избившему дочь за то, что она встала на защиту собаки, дали условный срок

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:48:30+03:00

11-летней девочке также перепадало от него за просьбы больше не пить

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33-летнего жителя чувашского города Алатырь признали виновным в истязании своей дочери. Как было доказано на суде, у себя дома мужчина по пьяни не раз поколачивал 11-летнюю девочку. В том числе и за то, что она помешала ему бить их собаку. Кроме того, перепадало дочери от отца за просьбы больше не пить. Также девочка получила по затылку, когда пролила лимонад на ковер.

Именно после случая с собакой мать мужчины сообщила о происходящем в доме полиции. Тогда в отношении его и было возбуждено уголовное дело.

- В итоге за истязание несовершеннолетней дочери суд приговорил мужчину к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщает следственный комитет Чувашии.

Сейчас девочка живет у своей матери. Официально зарегистрированного брака между ее родителями нет. В свою очередь, отец уже раскаялся и даже перестал выпивать.

ИСТОЧНИК KP.RU