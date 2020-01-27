Два игрока "Рубина" могут перейти в "Ротор"

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:54:38+03:00

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Казанский "Рубин" продолжает формировать состав для выступления в весенней части чемпионата страны. Напомним, что состав команды пополнили пять новых игроков - защитник Илья Самошников, полузащитники Денис Макарова, Солтмурад Бакаев и Дарко Йевтич, а также форвард Иван Игнатьев.

Естественно, что появление столь значительного количества новобранцев усилило конкуренцию в команде. Поэтому от ряда игроков тренерский штаб решил отказаться. Так. по данным ряда СМИ, казанский клуб покидают форвард Бека Микелтадзе и полузащитник Николай Кипиани.

Официально о расставании с ними еще не сообщалось, но оба игрока уже успели попрощаться с командой в Инстаграме. Отметим, что Кипиани в нынешнем сезоне сыграл только в трех матчах. Микелтадзе выходил на поле 11 раз и даже забил победный гол в ворота "Динамо".

Где футболисты продолжат карьеру, пока не известно. Одним из вариантов называют "Ротор". Клуб из Волгограда лидирует в ФНЛ и всерьез рассчитывает на выход в Премьер-Лигу, поэтому команда старается укрепить состав. Кстати, чуть ранее по маршруту Казань-Волгоград уже проследовал защитник Виталий Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU