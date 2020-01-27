2020-01-27T14:23:37+03:00
Экономика

ВТБ финансирует «Ипотечную корпорацию Чувашской Республики»

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ВТБ в Чувашской Республике предоставил ООО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», одной из ведущих строительных компаний региона, кредит на сумму 322 млн рублей, сроком до трех лет.

Заемные средства будут направлены на строительство жилого комплекса «Гастелло» в Новоюжном районе города Чебоксары. Финансирование проекта осуществляется в рамках новой схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов.

- Мы успешно работаем в рамках нового механизма финансирования долевого строительства жилья с прошлого года и отмечаем высокий интерес со стороны застройщиков к сотрудничеству с ВТБ. Уверен, что частные клиенты также оценили выгоду и безопасность использования такого вида расчетов, в числе главных достоинств которого – сведение к минимуму рисков инвестирования в строящееся жилье. Наша задача на текущий год – расширить работу со строительной отраслью, максимально удовлетворяя потребности девелоперов на проектное финансирование, - комментируя сделку, отметил управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов.

СПРАВКА

ООО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» является дочерней компанией АО «Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"», которая осуществляет: строительство и реализацию собственных объектов недвижимости; реализацию объектов застройщиков-партнеров, иного готового и строящегося жилья от физических лиц. Кроме того, корпорация занимается подбором жилья и нежилых помещений; выдает ипотечные займы, кредиты через банки-партнеры в рамках стандартов АО БАНК ДОМ.РФ; а также подбирает программы ведущих банков республики в рамках проекта «Ипотечный супермаркет».

Дома ЖК «Гастелло», включающего в себя 370 квартир, отвечают самым высоким техническим требованиям и стандартам. Благодаря монолитным технологиям, по которым возводятся дома, квартиры имеют высокую степень тепло- и звукоизоляции. Возле каждого дома запроектирована благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками.

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