Йошкар-Олу и поселок Медведево свяжет новый троллейбусный маршрут

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:19:36+03:00

Троллейбус будет ходить из поселка Медведево до дворца культуры имени Ленина в столице Марий Эл и обратно. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сейчас мэрия города для этого ищет перевозчика

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Йошкар-Олу и поселок Медведево свяжет троллейбус нового маршрута №212К. Сейчас мэрия города проводит конкурс по поиску перевозчика.

Троллейбус будет ходить из поселка Медведево до дворца культуры имени Ленина в столице Марий Эл и обратно. Маршрут будет выглядеть следующим образом:

Поселок Медведево: Молодежный центр - улица Советская - Пост ГИБДД - торговый центр. Йошкар-Ола: Козьмодемьянский тракт - сквер имени Йывана Кырли - школа № 23 - улица Матросова - улица Зеленая – заводы - ДК имени Ленина – заводы – улица Зеленая – улица Садовая – торгово-технологический колледж – улица Машиностроителей – Роспотребнадзор –улица Чернякова, поселок Медведево: улица Терешковой – Аксаматово – Почта.

Напомним, 3 февраля в Йошкар-Оле начнет работу троллейбус №7. Он свяжет обширную заречную часть города с районом Мясокомбината.

ИСТОЧНИК KP.RU