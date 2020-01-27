В Татарстане с матери, допустившей брак дочери-подростка с «имамом», сняли обвинения

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:34:28+03:00

Адвокат также отметил, что расследование уголовного дела в отношении Расула завершено и готова к направлению в суд. Фото: из личного архива

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С жительницы Татарстана, чья 13-летняя дочь стала женой 29-летнего «имама», сняли обвинения. Об этом на своей соцстранице сообщил ее адвокат Руслан Нагиев. Отметим, ранее женщине вменяли неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, о никахе (мусульманский брачный обряд – Ред.) школьницы из Черемшана и Расула, который представлялся имамом, стало известно в ноябре прошлого года. Сразу после этого молодой человек был задержан за секс с лицом младше 16 лет. Мать девочки тогда рассматривали как пособницу.

- Мы считаем обвинения в отношении женщины абсурдными и удовлетворены решением Следкома о полном прекращении уголовного преследования в отношении неё, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, - сообщает Нагиев.

Адвокат также отметил, что расследование уголовного дела в отношении самого Расула уже завершено и материалы по нему готовы к отправке в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU