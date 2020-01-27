Татьянин день 2020 в Казани: Сбербанк провел для студентов образовательную конференцию

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:43:25+03:00

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В честь Дня студента 2020 или как его еще называют Татьянин день ПАО Сбербанк провел в КНИТУ-КАИ образовательную конференцию. В которой приняли участие свыше 200 учащихся КНИТУ-КАИ, КФУ, КНИТУ-КХТИ, КЭУ, ТИСБИ, Казанского кооперативного института, Казанского инновационного университета и РАНХиГС.

На конференции ребятам рассказали о тенденциях в области образования, а также на что стоит обратить внимание во время поиска работы. Кроме того, со студентами обсудили и вопрос создания личного бренда в соцсетях.

Так, по словам заместителя управляющего отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Антона Каменева, скоро на рынке труда появится 186 новых профессий. При этом он утверждает, что обучение сейчас дорожает, а количество образовательных учреждений сокращается. Другое дело организации, которые предоставляют услуги дополнительного образования – их число, наоборот, растет.

По мнению Каменева, в ближайшем будущем для того, чтобы оставаться на плаву, всем придется переучиваться, поэтому о дополнительном образовании лучше уже подумать сейчас.

Пока самым перспективным направление на рынке труда является ИТ-отрасль. При этом оказывается, что научиться программированию, да и еще бесплатно может любой и прямо сейчас.

Так, в Казани довольно скоро официально откроется «Школа 21» –уникальная образовательная инициатива «Сбербанка», основанная на методике «школы будущего» и инновационной французской школы программирования «Ecole 42».

Для бесплатного обучения в ней надо лишь пройти тестирование на память и логику, а также собеседование. Далее последуют месячный отборочный интенсив.