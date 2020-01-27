2020-01-27T12:26:24+03:00
Общество

В Казани заявления на зачисление детей в первый класс начнут принимать уже с 1 февраля

Планируется, что в сентябре 2020 года свое обучение в школах начнет почти 21 тысяча ребят
Олег ЛУГОВОЙ
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Пока речь идет о детях, которые поступают в школы по месту жительства.Пока речь идет о детях, которые поступают в школы по месту жительства.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как сообщили на еженедельном совещании в мэрии Казани, в сентябре 2020 года в первый класс пойдет почти 21 тысяча детей, что на 1,8 тысячи больше, чем в 2018-ом.

При этом, по словам и.о начальника управления образования города Светланы Захаровой, заявления на зачисление в первый класс от родителей начнут принимать уже с 1 февраля.

С этой даты стартует первый этап, который продлится до 30 июня. В этот период будут принимать заявление на детей, которые поступают в школы по месту жительства.

А с 1 июля по 5 сентября пройдет второй этап зачисления в первые классы. Здесь рассмотрят просьбы родителей, чьи дети поступают в школы не по месту жительства.

- В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа родителю выдается уведомление. Для дальнейшего решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию родители обращаются непосредственно в районный отдел управления образования по месту жительства. Специалисты отделов образования в течение трех дней должны определить ребенка в близлежащую школу, где есть свободные места, – пояснила Захарова.

На все это мэр Казани Ильсур Метшин поручил подчиненным, а также районным прокурорам взять процесс зачисления в первые классы под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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