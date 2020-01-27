2020-01-27T11:24:25+03:00
Общество

Администрация Чебоксар хочет продать 1,5 тысячи деревьев за 2,3 миллиона рублей

Приватизировать собираются сосны (их большинство), ольхи, осины, рябины и березы
Алина ГАБДУЛИНА
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Все деревья находятся в удовлетворительном состоянии.Все деревья находятся в удовлетворительном состоянии.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Мэрия Чебоксар собирается продать 1,5 тысячи деревьев. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте столицы Чувашии. Документ подписан главой администрации города Алексеем Ладыковым.

Известно, что приватизировать собираются сосны (их большинство), ольхи, осины, рябины и березы. Высота деревьев варьируется от 6 до 20 метров. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Начальная цена аукциона составляет 2 миллиона 337 тысяч рублей. Шаг аукциона – 118,6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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