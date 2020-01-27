2020-01-27T11:02:46+03:00
Общество

17% населения Чувашии не платят за вывоз мусора

Больше всего должников в Шумерлинском и Батыревском районах
Алина ГАБДУЛИНА
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С октября 2018 года собираемость платы за вывоз мусора с населения выросла с 44% до 83%.С октября 2018 года собираемость платы за вывоз мусора с населения выросла с 44% до 83%.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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17% населения Чувашии систематические не платят за вывоз мусора. 51% должников проживают в Шумерлинском районе, а еще 49% - в Батыревском. Такие цифры называет Минстрой региона.

Несмотря на это, с октября 2018 года собираемость платы за вывоз мусора с населения выросла с 44% до 83%.

- В целях повышения платежной дисциплины главам поселений рекомендовано проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости оплаты предоставленной услуги, указать на предусмотренную законодательством ответственность за неисполнение обязанностей по оплате услуг, - отмечают в ведомстве.

Сейчас мусор вывозится из 1 704 населенных пунктов Чувашии. Это 98,8% от их общего числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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