На этой неделе в Нижнекамске проведут профилактику электросетей

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:51:13+03:00

Отключение света коснется домов на улицах Студенческая и 30 лет Победы. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

С 27 января по 3 февраля в городе без света будут оставаться ряд домов

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Стало известно, что в понедельник, 27 января, в Нижнекамске стартуют работы по профилактике электросетей. Так, до 3 февраля в городе будут местами отключать свет.

В понедельник, 27 января, до 12.00 света не будет в домах №5, 5А, 7 и 9 на улице Студенческая.

Во вторник, 28 января, отключение электричества коснется домов №11А, 13 и 15 на улице Студенческая. Света там не будет также с 9.00 до 12.00.

В среду, 29 января, электричество отключат в доме №10 на улице 30 лет Победы и домах №17 и 19/12 на улице Студенческая. Света не будет почти весь день - с 9.00 до 17.00.

В четверг, 30 января с 9.00 до 12.00 отключение коснется домов №9 и 11 на улице 30 лет Победы. А в пятницу, 31 января, - дома №7 на той же улице.

На выходных работы проводиться не будут. А вот в будущий понедельник, 3 января, с 9.00 до 17.00 без света останутся жители дома №3 на улице 30 лет Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU