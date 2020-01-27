2020-01-27T13:06:54+03:00
Общество

Пропавшего из Татарстана инвалида нашли на ферме в Ставрополе, где он доил коров

Александр Якаров пропал еще осенью прошлого года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане завершились поиски 26-летнего Александра Якарова. В октябре прошлого года молодой человек пропал без вести. Родные переживали еще и потому, что он является ментальным инвалидом.

Через пару недель после исчезновения Александр позвонил близким и сообщил, что находится в Ростовской области. После – опять пропал. В середине декабря он снова объявился и сообщил что находится возле Ставрополя и доит коров.

- В дальнейшем из телефонных бесед с людьми, окружавшими Александра, выяснилось, что это хутор Кожевников. Впрочем, сам Александр сообщал также, что его для работы постоянно перевозят с места на место, впрочем, не очень далеко, примерно в том же районе, но это всё равно могло создать проблемы с поиском, - сообщают волонтеры организации «Альтернатива».

Хозяином фермы, на которой работал Александр, был некто Хасан. Узнав, что за парнем едут родственники, он послал его к ним навстречу.

- Видимо, парень сам простодушно рассказал хозяину, что за ним уже выехали родственники, поэтому, от греха подальше, было принято решение передать его дистанционно. Когда Александр, наконец, встретился с родными на ж/д вокзале, выяснилось, что за всю работу, за целый месяц доения коров на ферме, он получил на руки 1000 рублей, остальное, после некоторого скандала, Хасан обещал прислать родственникам на карту, - отмечают активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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