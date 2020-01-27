Пожар в Альметьевском колледже физкультуры: площадь возгорания 15 квадратных метров
Этой ночью – в 00.37, по системе «112» в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о пожаре в Альметьевском колледже физкультуры (улица Розы Фахретдиновой, 5).
Когда пожарные приехали на место происшествия, они обнаружили, что первый этаж учебного заведения был уже весь в дыму.
Огонь бушевал в помещении раздевалки, которую на время ремонта отвели под хранение инструментов и стройматериалов. Именно последние и загорелись этой ночью. Пожарным понадобилось менее часа, чтобы справиться с огнем.
Фото: МЧС Татарстана
- Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Для его тушения были привлечены 44 человека и 12 спецмашин, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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