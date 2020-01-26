Главный тренер «Рубина» Слуцкий станет гостем программы «Вечерний Ургант»
Запись программы пройдет 27 января
Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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Новый главный тренер казанского «Рубина» и бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий появится в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись передачи пройдет 27 января.
Тренер не первый раз снимется в популярном шоу, в гости к Ивану Урганту Слуцкий приходил в марте 2018 года. Казанский клуб 48-летний специалист возглавил в декабре прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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