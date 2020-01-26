Чебоксарские полицейские задержали подозреваемых в кражах курток и парфюмерии

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:18:55+03:00

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Полицейские задержали подозреваемых в кражах из двух торговых учреждений Чебоксар жительниц Кировской области. В декабре прошлого года из магазина по улице Гагарина были похищены пять флаконов дорогой парфюмерии, а из отдела торгового центра по улице Калинина – мужская и женская спортивные куртки.

Полиция, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, установила возможных злоумышленниц – двух девушек, действовавший согласованно между собой. Для задержания оперативники выехали в Кировскую область. Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные кражи. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU