2020-01-26T18:18:55+03:00
Происшествия

Чебоксарские полицейские задержали подозреваемых в кражах курток и парфюмерии

Задержанные жительницы Кировской области ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные кражи
Наиля ГАЛИМОВА
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Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные кражи.Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные кражи.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Полицейские задержали подозреваемых в кражах из двух торговых учреждений Чебоксар жительниц Кировской области. В декабре прошлого года из магазина по улице Гагарина были похищены пять флаконов дорогой парфюмерии, а из отдела торгового центра по улице Калинина – мужская и женская спортивные куртки.

Полиция, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, установила возможных злоумышленниц – двух девушек, действовавший согласованно между собой. Для задержания оперативники выехали в Кировскую область. Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные кражи. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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