«Зенит-Казань» дома крупно обыграл «Самотлор»

26 Янв. 2020 2020-01-26T12:37:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне «Зенит-Казань» в очередном матче чемпионата России дома обыграл нижневартовский «Самотлор». Самыми результативными игроками матча стали Михайлов и Сурмачевский, набравшие по 16 очков и сделавшие 4 и 3 эйса соответственно.

– Мы выбили соперника с приёма, отодвинули от сетки – так набирать очки гораздо легче. Команды преследуют разные цели. У нас поиграли ребята которых мы хотели видеть на площадке. Максу на позиции диагонального было комфортно. Было полезно, чтобы он вспомнил, каково это. К сожалению, Денис Земчёнок выбыл примерно на месяц и нужно будет искать какие-то варианты, – передает слова старшего тренера «Зенита» Алексея Вербова пресс-служба клуба.

29 января казанцы на своей площадке в матче Лиги чемпионов примут бельгийский «Греньярд», начало игры назначено на 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU