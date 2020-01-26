В Татарстане на пожаре спасён мужчина

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:08:14+03:00

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Утром 24 января пожарным сообщили о возгорании в одном из домов на улице Белоглазова в Альметьевске.

Как оказалось, горел матрас в комнате квартиры в двухэтажном кирпичном жилом доме. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В спальной комнате на кровати спасатели обнаружили пострадавшего, которого спасли с помощью маски от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. 80-летнего мужчину с термическими ожогами тела 2-3 степени госпитализировали.

– Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, – соббщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU