2020-01-26T11:08:14+03:00
Происшествия

В Татарстане на пожаре спасён мужчина

Предварительно, причиной пожара могла стать неосторожность при курении
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Утром 24 января пожарным сообщили о возгорании в одном из домов на улице Белоглазова в Альметьевске.

Как оказалось, горел матрас в комнате квартиры в двухэтажном кирпичном жилом доме. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. В спальной комнате на кровати спасатели обнаружили пострадавшего, которого спасли с помощью маски от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. 80-летнего мужчину с термическими ожогами тела 2-3 степени госпитализировали.

– Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, – соббщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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