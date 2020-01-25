2020-01-25T16:12:23+03:00
Общество

Президент Татарстана отправил Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Турции

По последним данным погиб 21 человек, еще более тысячи пострадали [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту субботу, 25 января, президент Татарстана Рустам Минниханов отправил телеграмму президенту Турции Реджепу Эрдогану. В не он выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения. По последним данным погиб 21 человек, еще более тысячи пострадали.

- С болью и искренним сопереживанием восприняли татарстанцы известие о гибели множества людей в результате землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья Турецкой Республики. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких в результате этого природного катаклизма, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - написано в телеграмме.

Отметим, землетрясение произошло вечером 24 января. Подземные толчки ощущались не только в Турции, но также в Израиле, Иране и Сирии.

Сильное землетрясение на востоке Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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