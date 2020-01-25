Президент Татарстана отправил Реджепу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении в Турции
В эту субботу, 25 января, президент Татарстана Рустам Минниханов отправил телеграмму президенту Турции Реджепу Эрдогану. В не он выражает соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения. По последним данным погиб 21 человек, еще более тысячи пострадали.
- С болью и искренним сопереживанием восприняли татарстанцы известие о гибели множества людей в результате землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья Турецкой Республики. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих родных и близких в результате этого природного катаклизма, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - написано в телеграмме.
Отметим, землетрясение произошло вечером 24 января. Подземные толчки ощущались не только в Турции, но также в Израиле, Иране и Сирии.
Сильное землетрясение на востоке Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU