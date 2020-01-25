2020-01-25T17:07:47+03:00
Спорт

На последнем матче сборов «Рубина» Тарасов забил свой первый гол в составе новой команды

Казанский клуб выиграл «Слован» из Словакии
Олег ЛУГОВОЙ
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Тарасов отличился головой.Тарасов отличился головой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Видимо футболист Дмитрий Тарасов окончательно оправился от последнего скандала с бывшей женой Ольгой Бузовой и теперь снова забивает голы, причем головой. Сейчас он находится в расположении казанского «Рубина» и успел помочь команде выиграть в последнем матче зимних сборов клуба в турецком Белеке.

Команда встречалась со «Слованом» из Словакии. В конце уже первого тайма после углового от Дарко Йевтича Дмитрий Тарасов четко отправил мяч головой в ворота соперника.

«Слован» ответил во втором тайме. Так же с углового были в упор расстреляны ворота «Рубина» - счет 1:1.

Лишь в конце встречи казанцы добились окончательного преимущества. Второй гол забил Александр Зуев. Со счетом 2:1 побеждает «Рубин».

Второй зимний сбор 2020 для казанцев пройдет там же в Турции – с 29 января по 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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