В Казани прилетевшую из Китая семью госпитализировали с подозрением на короновирус
Семья из трех человек прилетела обратно в Казань из китайского города Санья в пятницу утром. Оказавшись дома, все они почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Врачи обнаружили у пациентов симптомы, указывающие, что они могли подхватить в Поднебесной коронавирус – зафиксирована высокая температура. Семью тут же госпитализировали.
По информации Роспотребнадзора Татарстана, результаты отобранных у них анализов будут готовы только в понедельник, 27 января. Пока поставлен диагноз: ОРВИ.
Тем временем один из членов семьи чувствует себя лучше других и от госпитализации отказался. К слову, пока информации о случаях коронавирусной пневмонии в китайском городе Санья не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU