2020-01-25T14:25:57+03:00
Общество

В Казани прилетевшую из Китая семью госпитализировали с подозрением на короновирус

Три человека почувствовали недомогание уже дома и обратились за медпомощью
Олег ЛУГОВОЙ
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Один из членов семьи в итоге отказался от госпитализации.Один из членов семьи в итоге отказался от госпитализации.
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Семья из трех человек прилетела обратно в Казань из китайского города Санья в пятницу утром. Оказавшись дома, все они почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Врачи обнаружили у пациентов симптомы, указывающие, что они могли подхватить в Поднебесной коронавирус – зафиксирована высокая температура. Семью тут же госпитализировали.

По информации Роспотребнадзора Татарстана, результаты отобранных у них анализов будут готовы только в понедельник, 27 января. Пока поставлен диагноз: ОРВИ.

Тем временем один из членов семьи чувствует себя лучше других и от госпитализации отказался. К слову, пока информации о случаях коронавирусной пневмонии в китайском городе Санья не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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