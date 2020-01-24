2020-01-24T16:46:24+03:00
Происшествия

В Татарстане из-за ДТП с фурами ограничили движение по трассе М-7

В этой аварии пострадал один из водителей большегрузов
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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24 января в 11.20 на федеральной трассе в Елабужском районе Татарстана на трассе М-7 "Подъезд к городам Ижевск и Пермь" из-за ДТП с фурами пришлось ограничить движение транспорта.

Там, на 3 километре автодороги 40-летний водитель большегруза МАН, двигаясь в сторону Ижевска задел прицепом припаркованный на время ремонта МАЗ. В результате этого прицеп "сложился" и кабина одного большегруза впечаталась в кабину другого.

- В результате аварии получил травмы 34-летний водитель МАЗа, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

На время ликвидации последствий этого ДТП движение транспорта на этом направлении было затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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