В Татарстане из-за ДТП с фурами ограничили движение по трассе М-7
24 января в 11.20 на федеральной трассе в Елабужском районе Татарстана на трассе М-7 "Подъезд к городам Ижевск и Пермь" из-за ДТП с фурами пришлось ограничить движение транспорта.
Там, на 3 километре автодороги 40-летний водитель большегруза МАН, двигаясь в сторону Ижевска задел прицепом припаркованный на время ремонта МАЗ. В результате этого прицеп "сложился" и кабина одного большегруза впечаталась в кабину другого.
- В результате аварии получил травмы 34-летний водитель МАЗа, - сообщили в ГИБДД Татарстана.
На время ликвидации последствий этого ДТП движение транспорта на этом направлении было затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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