Горчица, кетчуп и пиво: в 2019 году Чувашия продала за границу сельхозпродукции на 25,6 миллиона долларов США

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:08:06+03:00

К 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса республики должен быть увеличен до 46 миллионов долларов США. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это на 4,9% больше, чем планировалось

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Стало известно, что в 2019 году Чувашия продала за границу сельскохозяйственной продукции на 25,6 миллиона долларов США. Эта цифра на 4,9% превысила план.

80% экспорта республике здесь составили: кондитерские изделия, соусы, кетчуп, горчица, пиво и гранулированный хмель. Остальные 20% это в основном горох, семена льна масличного, рожь и ячмень

- Поставлена задача к 2024 году нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса республики до 46 миллионов долларов США, - отмечает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU