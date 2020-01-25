2020-01-25T09:08:06+03:00
Экономика

Горчица, кетчуп и пиво: в 2019 году Чувашия продала за границу сельхозпродукции на 25,6 миллиона долларов США

Это на 4,9% больше, чем планировалось
Алина ГАБДУЛИНА
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К 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса республики должен быть увеличен до 46 миллионов долларов США.К 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса республики должен быть увеличен до 46 миллионов долларов США.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что в 2019 году Чувашия продала за границу сельскохозяйственной продукции на 25,6 миллиона долларов США. Эта цифра на 4,9% превысила план.

80% экспорта республике здесь составили: кондитерские изделия, соусы, кетчуп, горчица, пиво и гранулированный хмель. Остальные 20% это в основном горох, семена льна масличного, рожь и ячмень

- Поставлена задача к 2024 году нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса республики до 46 миллионов долларов США, - отмечает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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