Горчица, кетчуп и пиво: в 2019 году Чувашия продала за границу сельхозпродукции на 25,6 миллиона долларов США
Это на 4,9% больше, чем планировалось
К 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса республики должен быть увеличен до 46 миллионов долларов США.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что в 2019 году Чувашия продала за границу сельскохозяйственной продукции на 25,6 миллиона долларов США. Эта цифра на 4,9% превысила план.
80% экспорта республике здесь составили: кондитерские изделия, соусы, кетчуп, горчица, пиво и гранулированный хмель. Остальные 20% это в основном горох, семена льна масличного, рожь и ячмень
- Поставлена задача к 2024 году нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса республики до 46 миллионов долларов США, - отмечает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU