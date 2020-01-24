2020-01-24T15:22:35+03:00
Общество

С 2020 года татарстанские перевозчики получат 60% скидку при покупке новых автобусов

Правда речь идет только о Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В эту пятницу на итоговой коллегии Минтранса Татарстана глава ведомства Ленар Сафин отдельно остановился на работе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причем акцент был сделан именно на развитии в городах парка общественного транспорта.

Так, по словам Сафина, перевозчики, работающие на территориях Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях, при покупке у производителей в лизинг новых автобусов, троллейбусов и трамваев будет предоставляться 60% скидка.

Сделано это будет за счет федеральных денег и при участии Государственной транспортной лизинговой компании. Таким образом в России с 2020 по 2024 годы хотят обновить подвижной состав в 20 крупнейших агломерациях на сумму 20 миллиардов рублей. В данный перечень вошли и татарстанские города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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