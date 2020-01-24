Назначен новый прокурор Бугульмы

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:06:25+03:00

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В эту пятницу, 24 января, в Бугульме к своим рабочим обязанностям приступил новый городской прокурор. Приказом Генпрокурора России на эту должность был назначен 41-летний советник юстиции Артем Кривоносов. До этого момента он занимал должность заместителя надзорного органа Кировского района Казани.

К слову, бугульминский предшественник Кривоносова – Валерий Кузьмин, перебрался в столицу Татарстана, где возглавил прокуратуру Московского района.

СПРАВКА

Артем Кривоносов окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году в должности старшего следователя Зеленодольской городской прокуратуры. Работал следователем по особо важным делам отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Татарстана. До последнего момента находился в должности зам прокурора Кировского района Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU