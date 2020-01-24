2020-01-24T15:06:25+03:00
Общество

Назначен новый прокурор Бугульмы

Им стал 41-летний Артем Кривоносов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 24 января, в Бугульме к своим рабочим обязанностям приступил новый городской прокурор. Приказом Генпрокурора России на эту должность был назначен 41-летний советник юстиции Артем Кривоносов. До этого момента он занимал должность заместителя надзорного органа Кировского района Казани.

К слову, бугульминский предшественник Кривоносова – Валерий Кузьмин, перебрался в столицу Татарстана, где возглавил прокуратуру Московского района.

СПРАВКА

Артем Кривоносов окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году в должности старшего следователя Зеленодольской городской прокуратуры. Работал следователем по особо важным делам отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Татарстана. До последнего момента находился в должности зам прокурора Кировского района Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанцы по алиментам задолжали своим детям более 2,6 миллиарда рублей
В Татарстане по делу об убийстве работника фермы задержали жителя Удмуртии
Экс-вратаря молодежки "Рубина" на год отстранили от футбола за ставки на матчи собственной команды
В Татарстане из-за ДТП с фурами ограничили движение по трассе М-7
Экс-министра спорта Марий Эл Павла Шамова будут судить за незаконное финансирование футбольного клуба
В 2020 году в Татарстане построят уникальный теплоход на сжиженном газе
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Пропавшую 21 день назад 14-летнюю школьницу из Ульяновска нашли живой
С 2020 года татарстанские перевозчики получат 60% скидку при покупке новых автобусов
Назначен новый прокурор Бугульмы
В Йошкар-Оле грузовая "Газель" сбила пенсионерку: женщина скончалась в больнице
В аэропорту Казани могут построить новый терминал
Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов Казанского (Приволжского) Федерального Университета