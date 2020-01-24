В 2019 году из России татарстанские приставы выслали 742 нелегальных мигранта

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:48:10+03:00

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В 2019 году татарстанские приставы по решению судов выслали за пределы России 742 нелегальных мигранта.

На каждого из них был выписан штраф в пять тысяч рублей и после выдворения закрыт въезд в страну на пять лет. Приставы сопроводили всех их до границы или до аэропорта места назначения.

- Сейчас в Татарстане работает Центр временного содержания иностранных граждан, в котором размещаются депортируемые либо выдворяемые мигранты, - также напомнили в УФССП Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU