В 2020 году из Казани запустят новые прямые авиарейсы в Нур-Султан и Алма-Ату
Кроме того, продолжаются переговоры по открытию авиасообщений до Мюнхена, Тель-Авива и Еревана
Об новых рейсах сообщил глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Перед Минтраспорта Татарстана как и прежде стоит задача по дальнейшему развитию существующей маршрутной сети. Так, в 2020 году из Казани планируют запустить новые прямые авиарейсы до Нур-Султана и Алматы.
Кроме того, по заявлениям главы ведомства Ленара Сафина, сейчас продолжаются еще и переговоры по открытию прямых авиарейсов из Казани до Мюнхена, Тель-Авива и Еревана.
Напомним, до 2040 года в главной воздушной гавани Татарстана появится новый терминал и еще одна зона для самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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