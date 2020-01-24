В Татарстане спасатели выручили застрявшую в заборе козу

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:47:09+03:00

Во время спецоперации животное не пострадало

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Помощи вынуждена была просить у спасателей МЧС Татарстана 81-летняя жительница частного дома по улице Аделя Кутуя в деревне Туктар Альметьевского района.

Ее домашняя коза во время прогулки во дворе зачем-то попыталась пролезть между прутьями сварного забора. Голова вместе с рогами пролезла, но корпус застрял. Самостоятельно освободить животное из плена пенсионерка не смогла, вот и вызвала спасателей.

- Дежурная смена спасателей, прибыв на место, при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободила козу из металлического забора, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Животное во время спецоперации по ее спасению не пострадало и вернулось к своей хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU