В Йошкар-Оле грузовая "Газель" сбила пенсионерку: женщина скончалась в больнице

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:30:04+03:00

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Смертельный наезд на пенсионерку произошел в столице Марий Эл 23 января в 10.45. На улице Машиностроителей напротив дома №128 дорогу переходила 73-летняя горожанка. При этом пожилая женщина шла не по "зебре", которая, к слову, была неподалеку. 56-летний водитель грузовой "Газели", видимо, не ожидал появление пешехода на этом участке дороги. Фургон сбил пенсионерку.

Пострадавшую незамедлительно на автомобиле "скорой помощи" увезли в больницу. Там, несмотря на все усилия врачей, пенсионерка скончалась от полученных травм, сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU