2020-01-24T18:34:31+03:00
Общество

Приставы Татарстана за 2019 год взыскали долгов на 16 миллиардов рублей

На исполнении находилось 2,8 миллионов исполнительных листов
Лика ИСАЕВА
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Приставы взыскали за год более 16 миллиардов рублейПриставы взыскали за год более 16 миллиардов рублей
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В течении 2019 года в работе татарстанских судебных приставов в работе находилось 2,8 миллиона исполнительных производств. Это на 622 тысячи больше, по сравнению с 2018-ым. Окончено же или прекращено 1,6 миллиона документов.

В тоже время отмечается, что нагрузка возросла. При среднероссийском значении - 3,7 тысяч исполнительных производств в год, каждый татарстанский пристав работал над 5,8 тысячи документов.

- Общая сумма, взысканная в результате мер судебных приставов, по итогам 2019 года составила порядка 16 миллиардов рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП Татарстана. - В 2018 году собрали 12 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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