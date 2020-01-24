С 2020 года по сельской ипотеке можно купить жилье в четырех городах Чувашии

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:23:41+03:00

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С 1 января 2020 года в России начала работать программа сельской ипотеки. Согласно ей, граждане страны в возрасте от 21 года до 64 лет могут взять кредит на строительство или покупку квартиры, жилого дома по ставке от 0,1%.

Интересно, но в Чувашии по этой программе можно купить заветные квадратные метры и в городах. А именно в Козловке, Мариинском Посаде, Цивильске и Ядрине. В целом в республике к исполнению программы сельской ипотеки готовы - чиновники начинают принимать первые заявки.

- Максимальный срок кредита – 25 лет. Максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. При этом заемщиком оплачивается 10 и более процентов стоимости строящегося или приобретаемого жилья, - сообщает пресс-служба Минсельхоз Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU