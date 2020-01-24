В Чебоксарах может появиться улица в честь первого ректора ЧГУ Семена Сайкина

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:18:20+03:00

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Улица Чебоксарская в столице Чувашии может быть переименована и названа в честь первого ректора чувашского государственного университета (ЧГУ) Семена Сайкина. С таким предложением выступил совет старейшин при главе региона во время рабочей встречи с Михаилом Игнатьев. Последний идею поддержал.

Отметим, что Семен Сайкин окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С 1967 по 1981 года он был первым ректором ЧГУ имени Ульянова. Параллельно он заведовал кафедрой теоретической механики, на которой работал до последних своих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU