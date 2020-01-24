2020-01-24T18:18:20+03:00
Общество

В Чебоксарах может появиться улица в честь первого ректора ЧГУ Семена Сайкина

Совет старейшин при главе Чувашии предложил переименовать улицу Чебоксарская
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: enc.cap.ruФото: enc.cap.ru
Изменить размер текста:

Улица Чебоксарская в столице Чувашии может быть переименована и названа в честь первого ректора чувашского государственного университета (ЧГУ) Семена Сайкина. С таким предложением выступил совет старейшин при главе региона во время рабочей встречи с Михаилом Игнатьев. Последний идею поддержал.

Отметим, что Семен Сайкин окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета. С 1967 по 1981 года он был первым ректором ЧГУ имени Ульянова. Параллельно он заведовал кафедрой теоретической механики, на которой работал до последних своих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году из России татарстанские приставы выслали 742 нелегальных мигранта
С 2020 года по сельской ипотеке можно купить жилье в четырех городах Чувашии
В 2019 году татарстанцы жаловались на коллекторов около полутысячи раз
В Татарстане спасатели выручили застрявшую в заборе козу
Приставы Татарстана за 2019 год взыскали долгов на 16 миллиардов рублей
В Чебоксарах может появиться улица в честь первого ректора ЧГУ Семена Сайкина
Житель Татарстана вышел из дома четыре дня назад и пропал
В 2019 году приставы Татарстана пополнили бюджет России на более чем 5,6 миллиарда рублей
В 2020 году из Казани запустят новые прямые авиарейсы в Нур-Султан и Алма-Ату
Татарстанцы по алиментам задолжали своим детям более 2,6 миллиарда рублей
В Татарстане по делу об убийстве работника фермы задержали жителя Удмуртии
Экс-вратаря молодежки "Рубина" на год отстранили от футбола за ставки на матчи собственной команды
В Татарстане из-за ДТП с фурами ограничили движение по трассе М-7
Экс-министра спорта Марий Эл Павла Шамова будут судить за незаконное финансирование футбольного клуба
В 2020 году в Татарстане построят уникальный теплоход на сжиженном газе
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
Пропавшую 21 день назад 14-летнюю школьницу из Ульяновска нашли живой
С 2020 года татарстанские перевозчики получат 60% скидку при покупке новых автобусов
Назначен новый прокурор Бугульмы
В Йошкар-Оле грузовая "Газель" сбила пенсионерку: женщина скончалась в больнице
В аэропорту Казани могут построить новый терминал
Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов Казанского (Приволжского) Федерального Университета