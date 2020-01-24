2020-01-24T13:01:52+03:00
Общество

В Чувашии волонтеры вернули домой бабушку, страдающую потерей памяти

75-летняя Римма Андреева ушла из дома 23 января и пропала [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Поздно вечером в четверг, 23 января, появилась информация о пропавшей пенсионерке из деревни Типсирма, Чебоксарского района. 75-летняя Римма Андреева ушла из дома днем, но обратно не вернулась. Родные начали переживать, так как женщина страдает потерей памяти.

Поисками пенсионерки занялись волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Работы начались в 23.30 и продолжались более трех часов.

- И, когда уже, казалось, были проработаны все возможные варианты, экипаж заметил идущую вдоль дороги фигуру, - вспоминают волонтеры.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

- Важным фактором успеха этого поиска стало то, что родственники бабушки не стали ждать ни сутки, ни двое, а сразу, как только поняли, что найти пропавшую своими силами не получается, обратились на Горячую линию Отряда, - отмечают представители «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билайн.Аналитика выявила самых «качающих» студентов Казанского (Приволжского) Федерального Университета
В Казани отказались строить канатную дорогу
В Чувашии волонтеры вернули домой бабушку, страдающую потерей памяти
В Казани на проспекте Ямашева столкнулись два трамвая: пострадали два пассажира
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз
В Казани три человека погибли от отравления угарным газом
В Татарстане нашли мертвым пропавшего мужчину, который нуждался в медицинской помощи
В Чувашии на трассе М7 Москва-Уфа сбили пешехода
В Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду
В 2019 году Татарстан использовал бензина и дизтоплива на 20% больше
В Казани медикам не удалось спасти двух спасенных из пожара женщин
Тренер «Ак Барса» о победе над «Салаватом» по буллитам: «Надо в жизни всегда идти до конца»
В Казани пожарные вынесли из горящей многоэтажки двух женщин
Следователи проверят Минздрав Чувашии, который не выдал больным детям жизненно важный препарат «спинраза»
В Марий Эл зеки в колонии строгого режима начали делать школьные пеналы
Численность грызунов в казанском Горкинско-Ометьевском лесу в 11 раз превышает норму
В Марий Эл ищут пропавшую два дня назад пенсионерку
В Ульяновске антимонопольщикам не понравилась реклама концерта панк-рок группы «Порнофильмы»
В 2019 году жители Марий Эл чаще всего выбирали профессии врача, инженера и пристава
В Казани по делу о взятке на 8,5 миллионов рублей арестован гаишник
Ульяновск втрое сократит ежегодный сброс загрязнённых стоков в Волгу