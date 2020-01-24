В Чувашии волонтеры вернули домой бабушку, страдающую потерей памяти

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:01:52+03:00

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Поздно вечером в четверг, 23 января, появилась информация о пропавшей пенсионерке из деревни Типсирма, Чебоксарского района. 75-летняя Римма Андреева ушла из дома днем, но обратно не вернулась. Родные начали переживать, так как женщина страдает потерей памяти.

Поисками пенсионерки занялись волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Работы начались в 23.30 и продолжались более трех часов.

- И, когда уже, казалось, были проработаны все возможные варианты, экипаж заметил идущую вдоль дороги фигуру, - вспоминают волонтеры.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

- Важным фактором успеха этого поиска стало то, что родственники бабушки не стали ждать ни сутки, ни двое, а сразу, как только поняли, что найти пропавшую своими силами не получается, обратились на Горячую линию Отряда, - отмечают представители «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU