2020-01-24T10:13:42+03:00
Авто

В 2019 году Татарстан использовал бензина и дизтоплива на 20% больше

Сейчас стоимость этого топлива в республике ниже средних цен по Приволжскому федеральному округу
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом из почти 2 тысячи забранных на заправках проб бензина и дизтоплива несоответствия регламентам были выявлены лишь в 55 случаях.При этом из почти 2 тысячи забранных на заправках проб бензина и дизтоплива несоответствия регламентам были выявлены лишь в 55 случаях.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На итоговой коллегии управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Татарстане его начальник – Роберт Гилязиев, заявил, что в 2019 году в регионе было использовано бензина и дизтоплива на 20% больше, чем в 2018-ом. При росте на 500 тысяч тонн потребление достигло отметки в 3 миллиона тонн.

Сообщил Гилязиев и о проведенных в прошлом году проверок татарстанских заправок. Было забрано почти 2 тысячи проб бензина и дизтоплива. Несоответствия регламентам были выявлены лишь в 55 из них. Это почти на 1% меньше, нежели в том же 2018-ом. Большинство нарушений здесь за заправками небольших компаний и частников. В основном в их топливе находили повышенное содержание серы.

В то же время на АЗС Татарстана, по данным регионального управление рационального использования на 21 января этого года, стоимость бензина и дизтоплива в целом ниже средних цен по Приволжскому федеральному округу (ПФО):

- литр бензина АИ-80 - 39,60 рубля (средняя цена по ПФО – 40,32 рубля);

- литр бензина АИ-92 - от 41,40 до 41,65 рубля (средняя цена по ПФО – 41,97 рубля);

- литр бензина АИ-95 – от 44,15 до 44,35 рубля (средняя цена по ПФО – 45,02 рубля);

- литр зимнего дизтоплива - 46,50 рубля (средняя цена по ПФО – 47,13 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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