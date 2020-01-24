В Казани медикам не удалось спасти двух спасенных из пожара женщин
Как сообщили в МЧС Татарстана, спасенные пожарными из горящего дома на улице Ленская две женщины скончались. Несмотря на все усилия, медикам «скорой» пришлось констатировать их смерть. Личности погибших устанавливаются.
Напомним, пожар в пятиэтажке произошел сегодня утром. Горели вещи в квартире на втором этаже. Из дома спасатели вынесли двух женщин в бессознательном состоянии. Также самостоятельно на улицу по лестничному маршу эвакуировались 10 человек.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»