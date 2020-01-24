В Казани медикам не удалось спасти двух спасенных из пожара женщин

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:43:06+03:00

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Как сообщили в МЧС Татарстана, спасенные пожарными из горящего дома на улице Ленская две женщины скончались. Несмотря на все усилия, медикам «скорой» пришлось констатировать их смерть. Личности погибших устанавливаются.

Напомним, пожар в пятиэтажке произошел сегодня утром. Горели вещи в квартире на втором этаже. Из дома спасатели вынесли двух женщин в бессознательном состоянии. Также самостоятельно на улицу по лестничному маршу эвакуировались 10 человек.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU