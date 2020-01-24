2020-01-24T09:27:39+03:00
Спорт

Тренер «Ак Барса» о победе над «Салаватом» по буллитам: «Надо в жизни всегда идти до конца»

Подопечные Дмитрия Квартального дома выиграли третье «Зеленое дерби» со счетом 3:2
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ak-bars.ruФото: ak-bars.ru
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23 января в Казани «Ак Барс» принимал у себя принципиального соперника – уфимский «Салават».

На льду «барсы» сразу показали, кто тут хозяин. Голкиперу гостей пришлось изрядно поработать. Вот только несмотря на всю активность казанцев, первый гол все-таки оказался за гостями. Счет был открыт на первой минуте второго периода.

Хозяева практически тут же ответили, а потом еще и вышли вперед – 2:1. Но уфимцы не уступали и вскоре сравняли счет. После чего табло замерло. Не смог «разморозить» его даже овертайм. В итоге команды выясняли отношения по буллитам. Здесь больше всего повезло хозяевам. 3:2 – третья победа казанцев в «Зеленом дерби».

− Хорошая, интересная игра – она держала в напряжении до буллитов. Я в раздевалке сказал, что надо в жизни всегда идти до конца, даже в самых безысходных моментах, быть честными с командой, с собой и с болельщиками. Никогда не знаешь, когда что-то получишь обратно. Вроде такой гол последний, и – бум! – все перевернулось, - сказал после матча тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Отметим следующая игра у «барсов» намечена в Екатеринбурге. Там 25 января они встретятся с «Автомобилистом». Начало матча в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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