В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Игры с огнем"

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:58:01+03:00

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Американский комедийный семейный фильм режиссера Энди Фикмена выходит на росийские экраны 30 января, но казанские зрители смогут увидеть его на сутки раньше, уже 29 января.

Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его опытная команда спасают детей, попавших в капкан лесного огня, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – няньками.

К тому же не получается оперативно разыскать родителей ребят, и жизнь в родном пожарном депо стремительно переворачивается с ног на голову, ведь дети – как и пожары, явление дикое и непредсказуемое.

ИСТОЧНИК KP.RU