Из меню школ Татарстана исключили блюда из рыбного фарша и вареники

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:58:40+03:00

Дело в том, что их никто не ест

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В школах Татарстана свели к минимуму использование полуфабрикатов и отказались от блюд, которые дети не ели. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина на итоговой коллегии управления.

Так, оказалось, что школьники совсем не ели блюда из рыбного фарша и вареники.

Напомним, задача по улучшению качества горячего питания в учебных учреждениях республики была поставлена еще в 2019 году после жалоб родителей школьников. В итоге работа ведется не только по меню, но и по увеличению количества посадочных мест в столовых образовательных учреждений. Последнее, к слову, было сделано пока только в двух школах. В 2020 году увеличат количество таких мест еще в шести учреждениях.

Вот только не везде это можно сделать. Так, в Татарстане невозможно увеличить столовые в 56 школах. Из-за этого там пришлось ввести систему гибких перемен. За счет чего было исключено заблаговременное накрывание столов.

ИСТОЧНИК KP.RU