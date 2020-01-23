2020-01-23T16:40:12+03:00
Общество

24 января в Казани ожидается до -7 градусов и гололедица

Столбики термометров снова начнут показывать значения со знаком плюс уже в эту субботу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
На дорогах гололедица, местами сильная.На дорогах гололедица, местами сильная.Фото: Валерий ШАХОВ
Изменить размер текста:

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эту пятницу, 24 января, в Казани днем ожидается температура воздуха от -5 до -7 градусов. В целом же по республике столбики термометров в светлое время суток максимум покажут от -4 до -9. На дорогах гололедица, местами сильная. Последний день рабочей недели пройдет без существенных осадков.

В субботу, 25 января, в Татарстане ожидается небольшой снег, в том числе и мокрый. А в отдельных районах метель и гололед. К тому же придет сильный ветер с порывами до 18 м/с. В республику со всем этим вместе вернется и плюсовая температура – до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Казани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоны из глубины доносились до прохожих: в татарстане мужчина упал в колодец и погиб
В Чувашии прокуратура занялась школой из которой в Казань сбежали две ученицы
24 января в Казани ожидается до -7 градусов и гололедица
Насмерть забил сковородой: в Чувашии ревнивца приговорили к колонии строгого режима
Закончилось голосования за вариант оформления аэропорта Казани
Глава Чувашии Михаил Игнатьев: к концу 2020 года уровень бедности в регионе снизится на 2,3%
Отобрала нож и ранила: татарстанца будут судить за попытку убийства 16-летней девочки
В Казани снесут 27 торговых павильонов в подземном переходе на площади Тукая
В Татарстане за взятки на экзаменах задержали трех сотрудников ГИБДД
24 января в Казани свет пропадет на более чем 30 улицах
В Татарстане в иномарке гаишники нашли почти 4,5 килограмма наркотиков
Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2020 год в республике годом татарского языка
В Татарстане многодетную мать за миллионный долг по алиментам арестовали на 10 суток
В Марий Эл девушка на "Ладе Приоре" на скорости врезалась в отбойник и выжила
"Зенит" второй раз в сезоне проиграл "Факелу"
Глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин стал первым замглавы Минстроя России