24 января в Казани ожидается до -7 градусов и гололедица

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:40:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эту пятницу, 24 января, в Казани днем ожидается температура воздуха от -5 до -7 градусов. В целом же по республике столбики термометров в светлое время суток максимум покажут от -4 до -9. На дорогах гололедица, местами сильная. Последний день рабочей недели пройдет без существенных осадков.

В субботу, 25 января, в Татарстане ожидается небольшой снег, в том числе и мокрый. А в отдельных районах метель и гололед. К тому же придет сильный ветер с порывами до 18 м/с. В республику со всем этим вместе вернется и плюсовая температура – до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU