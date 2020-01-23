2020-01-23T18:19:33+03:00
Происшествия

Татарстанца за убийство собутыльника приговорили к 12,5 годам колонии

Он только познакомился с потерпевшим и тут же пригласил его в гости
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ранее уже судимый 42-летний житель Зеленодольска был признан виновным в убийстве. Так, 17 июня прошлого года он познакомился с мужчиной. После чего пригласил к себе в гости.

В квартире мужчины вместе выпивали. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора и хозяин жестоко избил гостя. В результате чего последний попал в больницу, где и скончался спустя пару дней.

Осужденный же подался в бега и был объявлен в розыск. Но вскоре его нашли и задержали.

- Свою вину мужчина так и не признал. В итоге суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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