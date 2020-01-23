Татарстанца за убийство собутыльника приговорили к 12,5 годам колонии
Ранее уже судимый 42-летний житель Зеленодольска был признан виновным в убийстве. Так, 17 июня прошлого года он познакомился с мужчиной. После чего пригласил к себе в гости.
В квартире мужчины вместе выпивали. Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора и хозяин жестоко избил гостя. В результате чего последний попал в больницу, где и скончался спустя пару дней.
Осужденный же подался в бега и был объявлен в розыск. Но вскоре его нашли и задержали.
- Свою вину мужчина так и не признал. В итоге суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU